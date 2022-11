Facebook a votre numéro de téléphone même si vous ne lui avez pas donné ? Voilà comment le supprimer

Toutefois, et quand bien même vous prendriez garde à communiquer le moins d'information possible aux terribles GAFAM, il est fort probable que Meta (Facebook) ait en sa possession votre numéro de téléphone. En effet, que vous soyez vous-même utilisateur de Facebook ou non, tout ami ayant partagé son carnet d'adresses avec Meta a également partagé vos coordonnées.