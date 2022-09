Vous croyez que Facebook sait où sont stockées vos données ?!

Aussi affligés que terrifiés, plusieurs experts en sécurité des données se sont alarmés. Parmi eux se trouve Jason Kint, qui dirige l'organisation Digital Content Next et fait partie des plus virulents détracteurs de Facebook. Il accuse Meta d'avoir « absorbé les données de milliards de personnes » et de laisser « le monde réel en gérer les conséquences ». Eugene Zarashow, l'ingénieur interrogé, a d'ailleurs reconnu avoir été lui-même terrifié lorsqu'il a commencé à travailler pour le réseau social.