Meta poursuivi pour avoir collecté des données médicales via Facebook

Selon une enquête réalisée par le média The Markup en juin dernier, 33 des 100 plus gros hôpitaux américains intègrent Meta Pixel sur leurs sites web. Pire encore, pour sept d'entre eux l'outil est utilisé sur les portails des patients, des zones confidentielles accessibles uniquement à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe.

Meta Pixel recueillerait ainsi des informations sur l'état de santé des patients, leurs rendez-vous passés et à venir avec les praticiens et leurs allergies à certains médicaments. Avec ces données, Facebook serait capable d'en savoir beaucoup sur les pathologies de certains de ses utilisateurs.

C'est d'ailleurs ce que raconte une patiente, citée dans la plainte déposée, qui s'est étonnée de voir des publicités traitant de solutions en rapport avec ses problèmes cardiaques et au genou.

Une deuxième plainte déposée en parallèle atteste que 664 organismes de santé ont pu envoyer des données médicales à Facebook via Meta Pixel.

La loi fédérale sur la portabilité et la responsabilité de l'assurance maladie (HIPAA) interdit le partage de données de santé sans le consentement du patient.

Si cette plainte en recours collectif arrive à son terme, Meta devra prouver qu'elle n'a pas agi de manière délibérée afin de s'éviter de coûteux dommages et intérêts.