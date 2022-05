Meta accusé de trafic d’êtres humains au Kenya

Ensuite, l'ancien modérateur évoque des méthodes "relevant de l'abus de pouvoir" dans le but d'exploiter "la vulnérabilité des candidats jeunes, pauvres et désespérés". Il va plus loin en déclarant que puisque l'entreprise faisait venir des travailleurs sans détailler leur mission au préalable, l'entité se place en infraction par rapport à l'article 30 de la Constitution kényane… Allant jusqu'à qualifier ces pratiques "de trafic d'êtres humains selon une forme moderne d'esclavage". Et si les salariés n'étaient pas satisfaits de leur situation, les dirigeants auraient simplement expliqué qu'ils pouvaient être "facilement remplacés" tout en leur rétorquant : "Prenez ce qu'on vous donne… et fermez-la".