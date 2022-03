Chez Meta (Facebook), la perte de certains avantages provoque la colère les employés

Les employés n'ont donc plus accès à un service gratuit de lessive et de pressing ou à un service de voiturier. Pour ce dernier, la décision s'inscrit dans la stratégie de réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise, qui a fait savoir que des navettes et des vélos avaient été mis à disposition sur tout le campus pour les personnes souhaitant se déplacer. Mais ce qui semble provoquer le plus de colère est le décalage de l'heure du dîner.