Zuckerberg annonce que Facebook maintiendra le télétravail de ses employés après la crise de coronavirus

Le fondateur du réseau social veut faire de ce dernier l'entreprise la plus en avance sur le télétravail, même au-delà de la crise sanitaire.

Dans un "live" assuré sur Facebook ce jeudi, Mark Zuckerberg a pris le temps d'expliquer à ses abonnés et aux curieux, pendant près d'une heure, comment l'entreprise compte progressivement convaincre ses salariés d'adopter le télétravail de façon définitive, et ce à long terme, même une fois que les mesures de distanciation physique et de confinement ne seront qu'un lointain souvenir.



Zuckerberg pense qu'1 salarié sur 2 travaillera à distance d'ici la fin de la décennie

Avant même d'évoquer le télétravail de ses actuels collaborateurs, Facebook affirme vouloir progressivement débuter les procédures de recrutement à distance à compter du mois de juillet. Preuve d'un changement de conception qui s'étendra peu à peu au reste de l'entreprise. D'ici 5 à 10 ans, l'entreprise s'attend à ce qu'environ 50% de ses employés finissent par adopter le télétravail de façon régulière ou définitive.

Facebook semble bien décidée à imaginer la culture du travail de demain (post-coronavirus donc) avec le télétravail. L'entreprise a même demandé aux salariés de lui faire part d'ici le 1er janvier 2021, pour des raisons fiscales, de leur(s) nouveau(x) lieu(x) de travail.

"Chez Facebook, nous nous tournons nous-mêmes vers le travail à distance - de nombreuses personnes peuvent désormais choisir où faire leur meilleur travail - tandis que nous continuons à jeter les bases techniques d'un avenir du travail plus flexible et plus équitable pour tous", a déclaré Mark Zuckerberg.



6 employés Facebook sur 10 seraient favorables à exercer à distance

Cette décision n'a pas été prise à la légère du côté de Facebook. Elle nécessitera une transformation et une modulation des infrastructures régionales de l'entreprise, qui emploie plus de 45 000 salariés dans le monde et prévoit d'en recruter 10 000 de plus cette année au soutien du développement de ses branches services et produits.

Aux États-Unis, la firme californienne ouvrira trois nouveaux centres, à Dallas, Atlanta et Denver, qui permettra à celles et ceux qui habitent à proximité ou dans ces grandes villes de s'y réunir au besoin. "Ce ne sont pas nécessairement des bureaux", précise Zuckerberg, qui voit plutôt cela comme "des espaces physiques" qui favoriseraient la communauté. Du coworking made in Facebook donc ? "L'idée de ces hubs est que nous voulons créer de l'échelle. Nous voulons concentrer notre force de recrutement dans des villes où nous pouvons dénicher des centaines d'ingénieurs", explique le fondateur de Facebook.

Si Facebook n'y voit pas - officiellement - une mesure économique, l'entreprise adaptera les salaires en fonction du lieu d'exercice des salariés. Le collaborateur qui exerce dans un coin où la vie est moins coûteuse qu'à Menlo Park verra donc sa rémunération diminuer.