Facebook teste un nouvel onglet « Explorer », qui a le même rôle que sur Instagram. Il s'agit d'une page personnalisée permettant de découvrir des contenus relatifs à vos centres d'intérêt, mais de comptes qui ne font pas partie de vos cercles. On y retrouve notamment des photos et vidéos partagées par « de vraies personnes et des communautés d'experts » ainsi que des conseils de voyage ou des tutoriels utiles pour la vie de tous les jours.

Le réseau social se dote aussi d'un onglet inspiré du« Pour vous » de TikTok. Nous avons donc affaire à un flux vidéo en plein écran, qui diffuse aussi bien des formats courts, longs, et même des vidéos en direct. Celui-ci est alimenté par un algorithme de recommandations puissant, qui a justement fait la force de TikTok.