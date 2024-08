Si le Web était complètement cloisonné, les utilisateurs de Gmail ne seraient en mesure d'envoyer des emails que vers d'autres comptes Google. Heureusement, ce n'est pas le cas, pour la bonne raison que les fournisseurs de messageries utilisent des protocoles standardisés (SMTP, POP3, IMAP...). Et c'est donc bien un protocole unique qu'il est nécessaire d'implémenter pour mettre en œuvre cette interopérabilité multi-réseau.

Lancé en 2018, ActivityPub est le protocole le plus utilisé au sein du Fediverse. En réalité, il fait quasiment office de standard à l'heure actuelle. Il est d'ailleurs sous la supervision du W3C, l'organisme chargé de réguler les standards du Web. Ce dernier permet de transférer un ensemble de données entre différents réseaux. On y retrouve par exemple sa liste d'abonnés ou ses publications. Si vous vous inscrivez à cette nouvelle instance de PixelFed avec votre compte Mastodon, vous y retrouverez notamment votre liste de contacts.

D'autres protocoles existent, mais ils sont moins répandus. Le service BlueSky, fondé par Jack Dorsey, ex-PDG de Twitter, fait usage de AT (Authenticated Transfer Protocol). Ce dernier offrirait une meilleure portabilité des données et une structure des données plus cohérente.