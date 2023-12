Face au déclin du Twitter/X de Musk, Threads et Bluesky tentent l’expérience de la décentralisation

X.com ne va pas bien. Depuis la reprise en main du réseau social par Elon Musk, le site a perdu un bon paquet d’annonceurs, a été boycotté par de nombreux utilisateurs et utilisatrices et semble être dans la panade financière. Face au déclin du roi du microblogging, la concurrence tente une tout autre approche, celle de la décentralisation et de l’interopérabilité.