Threads a faim. Et il faut (vraiment) beaucoup de données personnelles pour le rassasier

Le manque d'originalité est également visible si on le compare aux autres produits du groupe Meta, qui ont toujours été boulimiques de données personnelles. Ainsi, en cliquant « voir les détails » dans la rubrique de confidentialité de l'application, vous aurez une vue d'ensemble sur les données personnelles que Threads récolte pour pouvoir opérer. La version courte : tout ce qu'il peut. Pour participer au débat politique ou poster des photos de chat sur Threads, il vous faudra par exemple donner accès à vos informations de santé, vos historiques de navigation, votre géolocalisation, ou encore vos achats en ligne. Tout cela, bien sûr pour une expérience plus personnalisée, et surtout, des publicités mieux ciblées.