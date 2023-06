Meta peut-elle rivaliser avec Twitter ? Quoi qu'il en soit, l'entreprise tente de convaincre le Dalaï-Lama

En effet, Chris Cox, chef de produit chez Meta, a confirmé que Threads s'intégrera à ActivityPub, un protocole de médias sociaux décentralisé déjà utilisé par Mastodon, un autre concurrent sérieux de Twitter. Cela pourrait permettre, entre autres, aux utilisateurs de l'un de communiquer avec ceux de l'autre. Le potentiel est immense, mais l'entreprise n'a pas encore donné de précisions sur ce point.

Cox a toutefois confirmé la volonté du géant américain de montrer patte blanche et d'être plus transparent que son concurrent. « Des créateurs et des personnalités publiques nous ont fait part de leur souhait de disposer d'une plateforme gérée de manière rationnelle, à laquelle ils peuvent faire confiance et sur laquelle ils peuvent compter pour la diffusion de leurs contenus », a-t-il déclaré.

Cela suffira-t-il à faire trembler Twitter ? Meta n'a peut-être pas la meilleure des réputations, mais la firme est le leader mondial du secteur des médias sociaux. À côté, l'entreprise d'Elon Musk pourrait faire pâle figure. Il faudra cependant que les utilisateurs suivent, et Chris Cox n'y va pas par quatre chemins. Il est déjà en pourparlers avec plusieurs célébrités pour les convaincre de rejoindre Threads. Parmi elles : Oprah Winfrey et... le Dalaï-Lama.