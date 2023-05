Le prochain concurrent de Twitter façon Instagram lancé par Meta... le mois prochain ?

Existe-t-il un espace où les twittos pourraient potentiellement migrer ? Une question posée à de nombreuses reprises, et à laquelle tout le monde, journalistes y compris, a pour le moment répondu par la négative. Ce qui n'empêche pas les projets de se multiplier afin d'attirer les centaines de millions d'utilisateurs du réseau social.

Et le plus grand groupe à la manœuvre semble être Meta, actuellement en plein travail sur un dossier connu sous les noms de « Project 92 » et de « Barcelona ». Selon l'experte du digital marketing Lia Haberman, le groupe de Mark Zuckerberg aurait déjà rencontré un certain nombre de créateurs de contenu pour discuter de ce réseau, qui pourrait être lancé d'ici à la fin du mois de juin.