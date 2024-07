1 an plus tard, Threads, le Twitter de Meta, passe le cap des 175 millions d'utilisateurs actifs

Du côté d'Adam Mosseri, à la tête de Threads et Instagram, l'objectif est encore et toujours de « construire la meilleure plateforme de partage d'idées en ligne. Cela signifie devenir plus gros que X.com (ex-Twitter). Cela prendra du temps, mais je considérerai que nous avons échoué si nous n'y parvenons pas ».

Pour de nombreux utilisateurs, si Threads compte effectivement nombre d'adeptes, le réseau parait toujours relativement… vide. On y voit un réseau social secondaire, qui manque d'une réelle identité, celui sur lequel on va venir copier-coller une publication déjà envoyée… sur X.com. De même, si Elon Musk use et abuse de son réseau social, Mark Zuckerberg reste relativement discret sur Threads, à raison d'une poignée de posts chaque mois.