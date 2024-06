X.com : bientôt, personne ne pourra voir les posts que vous avez aimé sur le réseau social d'Elon Musk

Ainsi, vous serez encore en mesure de voir les posts que vous avez vous-même aimés, mais ils ne seront plus visibles pour les autres utilisateurs. De même, vous ne pourrez plus voir les likes d'autrui. La plateforme précise que le nombre de j'aime et les autres indicateurs de vos propres publications continueront d'apparaître dans les notifications. Aussi, l'auteur d'un tweet pourra voir qui a aimé sa publication.