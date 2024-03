X.com (ex-Twitter) : une nouvelle riche idée d'Elon Musk pour rendre son application encore plus compliquée

Actuellement, X.com propose deux options pour se protéger des comptes indésirables : le blocage et le masquage (ou « mute »). Si ces deux fonctionnalités peuvent sembler similaires au premier abord, elles présentent en réalité des différences majeures.

Lorsqu'un utilisateur bloque un compte, celui-ci ne peut plus voir ses tweets, ses abonnés ou sa liste d'abonnements. La personne bloquée ne peut pas non plus mentionner dans ses tweets l'utilisateur qui l'a bloqué. En revanche, l'option « masquer » est plus souple. Elle permet simplement de ne plus voir les tweets d'un compte dans son fil d'actualité, sans pour autant empêcher ce compte d'interagir avec vous.