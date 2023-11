Parmi ceux-ci : un groupe texan d'activistes anti-cryptomonnaies, un compte d'actualités LGBTQ+ appartenant à NBC (National Broadcasting Company), ou un journaliste de USA Today, Will Carless. Ces différents comptes sont subitement devenus invisibles dans les résultats de recherche. Les shadowbans en question peuvent tout à fait être dus à des problèmes techniques de la plateforme. Cependant, la nouvelle politique interne « freedom of speech not reach » (liberté d'expression et non de diffusion) adoptée par la plateforme en avril pourrait aussi en être la cause. Musk avait expliqué que : « les tweets négatifs/haineux seront démonétisé et verront leur visibilité réduite au maximum, ce qui signifie qu'ils ne tireront aucun revenu publicitaire de Twitter. À moins de les chercher volontairement, vous ne trouverez pas ; ce qui n'est pas réellement différent du fonctionnement général d'Internet. »