Twitter : Elon Musk bannit des journalistes, contrairement à ce qu'il avait promis

Les inquiétudes quant à la liberté de la presse et plus globalement la liberté d'expression un temps chérie par Elon Musk ne cessent de grandir. Quel est l'avenir du réseau à court et moyen termes ? La vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, partage ses craintes ce vendredi et promet, au nom du DSA (le Digital Services Act), des sanctions à l'encontre d'Elon Musk et de Twitter, si ceux-ci ne respectent pas la liberté des médias et les droits fondamentaux.