Trump et Kanye West n'ont plus besoin de leurs propres réseaux sociaux, ils sont "bienvenus" sur Twitter

Cet exemple est probablement la meilleure illustration de la vision de la liberté d'expression de Musk, et de ce à quoi pourrait bien ressembler Twitter sous sa direction. Opposé aux suspensions définitives de profils (le compte de Kanye West, suspendu il y a quelques jours après des propos ouvertement antisémites, est déjà de retour sur la plateforme), il met sur un pied d'égalité les militants progressistes et les comptes ouvertement néonazis appelant au meurtre d'opposants. Ces derniers, d'ailleurs, ne s'y sont pas trompés et l'on a vu, dès l'officialisation du rachat, se multiplier les messages outrageusement violents à l'égard de tout ce que le monde compte de minorités.