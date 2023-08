Chez X (Twitter), tout est permis pour mettre des bâtons dans les roues de la concurrence… et de certains médias

Il n'y a rien de plus agaçant que de cliquer sur un lien et de devoir attendre plusieurs secondes avant que quelque chose se produise. C'est pourtant ce qui s'est passé sur X.com, selon une analyse menée par le Washington Post et confirmée par plusieurs médias et utilisateurs. Pendant plusieurs jours, certains liens partagés sur la plateforme ont connu des ralentissements, et tous concernaient des sites en particulier : ceux du New York Times, Reuters, Facebook, Instagram, Bluesky et Substack. Il ne s'agit pas de n'importe qui, puisque si les quatre derniers sont des concurrents plus ou moins directs de X, les deux premiers ont fait l'objet de vives critiques de la part d'Elon Musk.