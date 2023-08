Comment Elon Musk compte faire revenir les publicitaires sur X.com

Les annonceurs auront ainsi la possibilité de définir un profil « Relaxed », « Standard » ou « Conservative ». Le premier, pour le moment indisponible, est particulièrement tolérant, puisqu'il n'évite que les « discours de haine ciblée » et les contenus sexuels explicites, quand le second ajoute à cette liste le « gore gratuit » et les injures excessives. Le profil conservateur, lui, cumule toutes ces limites en y ajoutant le spam, ainsi que les contenus obscènes ou relatifs à la drogue.