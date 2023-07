La modération se réinvente chez Twitter, pour mieux séduire les marques et annonceurs ?

S'il se définit comme un absolutiste de la liberté d'expression, les actions d'Elon Musk ne sont pas toujours allées dans ce sens. Mais l'un de ses principes « freedom of speech, not freedom of reach » semble bien commencer à avoir une application concrète. En substance, ce principe signifie que n'importe qui peut poster n'importe quoi sur la plateforme, mais que personne ne peut prétendre à avoir une audience. Si la première partie de cette phrase n'est pas entièrement vraie, le site continuant épisodiquement à supprimer des contenus haineux, la deuxième a été explicitée dans le communiqué posté par la modération de la plateforme.