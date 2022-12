Twitter : étrangement, les annonceurs n'assument pas de voir leurs pubs sur les comptes de suprémacistes blancs

On peut arguer que l'ancienne équipe dirigeante de Twitter était plus proche des démocrates et des progressistes en général que des républicains et des conservateurs, et c'est probablement vrai. Cependant, les équipes de modération en place étaient le fruit d'années d'expérience, et un indispensable pour rendre la plateforme suffisamment présentable pour des annonceurs, sur lesquels repose le modèle économique de l'entreprise. À ses dépens, Elon Musk découvre que son coup de pied dans la fourmilière était certes un bel effet d'annonce, mais aussi l'une des pires décisions qu'il pouvait prendre pour assurer la rentabilité de sa nouvelle entreprise.