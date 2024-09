Musk sait que le départ des annonceurs plonge son entreprise dans une situation délicate. Il n'a pas hésité à s'en prendre violemment à ces derniers, et a même déposé plainte il y a quelques semaines contre l'Alliance mondiale pour les médias responsables (GARM) et quatre de ses membres. Ils sont accusés d'avoir « organisé des boycotts et utilisé d'autres tactiques indirectes » pour nuire à X.com.