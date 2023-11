"Allez vous faire foutre" : Elon Musk s’emporte face aux annonceurs qui boycottent X/Twitter

La formule employée (« Go fuck yourselves » en version originale) est assez rare dans la bouche d’un responsable de la Silicon Valley. D’autant plus que, quelques minutes avant, l’homme d’affaires semblait vouloir calmer le jeu en avouant qu’il « n’aurait pas su répondre à cette personne » et qu’il « aurait dû détailler plus longuement ce qu’il voulait dire […] C’est une des choses les plus idiotes — si ce n’est la chose la plus idiote — que je n’ai jamais faites sur la plateforme ».