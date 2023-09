Elon Musk attaque une organisation de lutte contre l'antisémitisme, et c'est encore une affaire de gros sous

Elon Musk, comme à son habitude, ne mâche pas ses mots et a soutenu une campagne anti-ADL sur X.com, lancée par certains activistes de l'alt-right américaine qui ont vu leur compte sur le réseau social réactivé. Ainsi, le mot-clé « #bantheADL » a été lancé, et plusieurs messages de différents suprémacistes américains ont été likés par Musk. Ce dernier a affirmé à l'écrit que « l'ADL a tenté d'étrangler X/Twitter » tout en exprimant trois jours plus tard « être pour la liberté d'expression, mais contre l'antisémitisme sous toutes ses formes ». Selon lui, une baisse de 60 % des revenus publicitaires aux États-Unis est observable, et l'ADL en serait la directe responsable.