Ça y est, Twitter Blue est disponible en France : quelles sont ces fonctionnalités "premium" ?

Plus tard, Twitter Blue donnera accès à d'autres fonctionnalités, comme la possibilité de se retrouver propulsé en tête des réponses et mentions, mais aussi d'être dispensé partiellement (à hauteur de 50 %) de publicités sur le réseau. Ainsi, plus que pour la certification, Twitter Blue pourrait séduire de nombreux utilisateurs, personnalités et entreprises… y compris d'ailleurs parmi ceux qui sont déjà certifiés, mais qui ne bénéficient pas de certains avantages intéressants, comme l'édition de tweets ou l'upload de vidéos en Full HD propres à Twitter Blue.