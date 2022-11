Santé et désinformation : comment les comptes vérifiés sèment le doute sur Twitter

Twitter Blue a beau être officiellement suspendu pour une durée indéterminée, il n'empêche pas plusieurs comptes de répandre des fake news, notamment en lien avec la santé. Selon le très sérieux The Guardian, des individus ont profité de l'opportunité de faire certifier leur compte pour rendre plus crédibles les contenus qu'ils publient.

Or, d'après le média britannique, ce sont notamment des propos anti-vaccins contre la COVID-19 qui sont propagés. Un problème de taille alors que l'hiver approche et que plusieurs pays, tels que la Chine, connaissent un regain de la pandémie. Si Twitter fait partie depuis de longues années maintenant des réseaux sociaux les plus plébiscités pour répandre des fake news, la certification obtenue via Twitter Blue change la donne.

En effet, le badge de certification est un élément de plus qui induit potentiellement le public en erreur. Comment distinguer certains médias authentiques de colporteurs malintentionnés alors que, depuis des années, la certification est employée pour légitimer les prises de parole sur le réseau social à l'oiseau bleu ? La solution peut difficilement venir d'Elon Musk.