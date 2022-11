Sur Twitter, les certifications payantes font (déjà) des ravages...

Ainsi, on a notamment pu voir apparaître un faux compte Nintendo of America, bénéficiant de la certification. Ce dernier a tweeté (entre autres) une image représentant Mario faisant un doigt d'honneur à sa communauté. Un message retweeté et liké plusieurs milliers de fois, l'ensemble laissant présager (en apparence toujours) d'un compte on ne peut plus officiel créé par la marque japonaise.