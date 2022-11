Twitter : entre comptes vérifiés et comptes officiels, voilà comment vous pourrez vous y retrouver

En somme, la petite coche bleue obtenue grâce à votre statut d'abonné payant Twitter Blue sera juste là pour « faire joli » (appelons un chat un chat) et prouver que vous êtes membre Blue. Twitter a sans doute pris conscience que l'attribution d'un badge de certification à des membres dont on ne peut vérifier l'identité soulèverait des risques et des inquiétudes à l'heure où l'usurpation d'identité et les comptes se faisant passer pour telle ou telle personnalité pullulent.