Twitter : les certifications de retour dès janvier

Parmi les propositions des internautes retenues par Twitter, celle de ne plus exiger de biographie ou d'image de bannière a été conservée pour qu'un profil soit considéré comme "complet." Parmi les types de comptes que Twitter souhaitait ouvrir à la certification, on retrouvait les gouvernements ; les entreprises, marques et organisations à but non lucratif ; les actualités (médias) ; le divertissement ; les sports ; et les activistes, leaders et autres personnalités influentes.