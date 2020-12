Twitter réinstaure le retweet "à l'ancienne" sans confirmation ni message

En lançant ses Quote Tweets (ou « retweet avec citation ») il y a quelques mois, Twitter souhaitait encourager des interactions plus réfléchies. Dans la pratique, cela ne s'est pas réellement produit et si les Quote Tweets ont augmenté, un peu moins de 50 % d'entre eux ne contenaient qu'un seul mot.

Un résultat insuffisant pour Twitter, qui annonce aujourd'hui mettre un terme à cette « expérience », pour un retour « à la normale ».