Twitter permet désormais de définir qui est en mesure de répondre aux tweets

En plus de permettre à l'utilisateur de masquer certaines réponses, Twitter permet désormais aux twittos de définir qui sera en mesure de leur répondre.

Ainsi, certains utilisateurs sur iOS, Android et sur la version web de Twitter ont d'ores et déjà la possibilité de choisir qui sera en mesure de répondre à un tweet. De quoi éviter insultes et autres remarques désobligeantes, de la part (bien souvent) de parfaits inconnus.

Trois options sont proposées, à savoir « Tout le Monde » (soit le réglage par défaut), seulement les personnes suivies, ou encore un accès limité aux seules personnes mentionnées dans le tweet.