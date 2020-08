Fini les copier-coller sur Twitter, ils seront automatiquement cachés par la plateforme

La course aux likes et mentions en tous genres prend parfois une ampleur incontrôlable sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, où l'information se consomme en 280 caractères, il est très facile de répandre des informations à moitié traitées, non vérifiées, ou carrément fausses. La plateforme a d'ailleurs pris des décisions marquantes récemment, notamment contre Donald Trump, pour éviter ce genre de choses sur son réseau.