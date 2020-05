Twitter permet maintenant de programmer ses tweets jusqu'à 18 mois à l'avance

Déjà disponible sur la version Web du réseau social, la fonctionnalité ne devrait, on l'espère, plus tarder à s’intégrer aux diverses applications mobiles.

Programmer ses tweets jusqu’à 18 mois à l’avance

Déjà disponible depuis des années sur TweetDeck, la fonctionnalité s’offre désormais au plus gros des quelque 330 millions d’utilisateurs de Twitter.

À compter d’aujourd’hui, lors de la rédaction d’un tweet, une icône figurant un calendrier est présente dans la barre d’outils. En l’utilisant, on peut choisir très précisément la date et l’heure à laquelle le tweet doit être envoyé. On peut également choisir le fuseau horaire afin d’être sûr de ne pas faire d’erreur de programmation.