Pour l'heure, Thunderbird se montre assez avare en informations, et il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus sur Appointment. L'organisation a toutefois partagé son ambition de créer un ensemble d'outils de productivité pour simplifier la vie de ses utilisateurs : « À l'avenir, nous avons pour projet qu'Appointment fasse partie d'une suite plus large de produits utiles améliorant l'expérience principale de Thunderbird. »