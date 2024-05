Un flot de nouveautés arrive sur Firefox pour rattraper les concurrents sur Chromium

Allons cette fois du côté de la personnalisation et de la confidentialité, l'une des principales forces de Firefox. Les options liées à la sécurité et à la vie privée devraient donc gagner en intuitivité, permettant aux utilisateurs de contrôler plus facilement leurs données personnelles. Parallèlement à cela, de nouveaux fonds d'écran à onglets personnalisables feront leur arrivée et vous offriront davantage de choix.

Si la confidentialité demeure parmi les principaux atouts du navigateur, on ne peut malheureusement pas en dire autant des performances. C'est la raison pour laquelle la fondation promet de faire de nombreux efforts en ce sens en rendant son navigateur plus efficace que par le passé. On nous assure donc « une navigation encore plus rapide et plus fluide grâce à des chargements de pages et des temps de démarrage plus rapides ».

Sur mobile, le navigateur devrait par ailleurs moins solliciter la batterie de votre téléphone, conférant ainsi une meilleure efficacité énergétique.