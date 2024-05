Enfin disponible pour Windows, le navigateur Arc veut vous faire oublier Google Chrome

Il se sera fait attendre. Après être longtemps resté une exclusivité macOS et en bêta fermée pour Windows, le navigateur Arc est enfin accessible à tous et toutes. Enfin presque tous et toutes, puisque le logiciel n’est compatible qu’avec Windows 11 pour le moment. Mais la firme promet qu’une version Windows 10 est également en chemin. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent se débarrasser de Chrome et tenter une nouvelle expérience.