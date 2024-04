Google pourrait bientôt nous permettre de signer nos PDF sans sortir de Chrome

La grande majorité des internautes utilisent Google Chrome, et l'une des options les plus demandées concerne la possibilité de signer nos documents PDF sans avoir à quitter le navigateur ou utiliser des services en ligne pas toujours très engageants. N'hésitez d'ailleurs pas à consulter notre dossier dédié aux logiciels gratuits. Les explorateurs de Chrome Canary viennent d'offrir une lueur d'espoir à tous ceux qui attendent cette fonctionnalité en remarquant un flag expérimental. Ce dernier a été plus spécifiquement repéré par @Leopeva64 (compte X), un observateur reconnu par la communauté pour sa fiabilité.

Une fois activé et le navigateur relancé, on remarque que les utilisateurs sont en mesure de signer de façon « manuscrite » leurs PDF, et sans recourir à un logiciel tiers. Pour l'heure, cette fonctionnalité n'est pas encore active et son implémentation définitive reste à confirmer. Google teste régulièrement de nombreuses options, qui ne passent parfois même pas le stade expérimental. Même l'entrée en bêta ne garantit pas un accès généralisé à tout le monde.