Chrome 85 : Google met le turbo sur la gestion des onglets

Pour celles et ceux qui utilisent Chrome en mode tablette, sur laptop ensuite (et surtout Chromebooks, qui seront servis en premiers), Google améliore l'interface de navigation des onglets avec un affichage plus large et intelligent. Enfin, sur Android, taper l'URL d'un onglet déjà ouvert dans la barre d'adresse vous en informera pour gagner du temps.

Mais il n'y a pas que les onglets dans la vie. Dans les prochaines semaines, Chrome 85 permettra d'ouvrir et surtout de remplir des formulaires en PDF. Pour finir, sur desktop comme sur Android, il sera plus simple de partager une URL à d'autres personnes ou appareils avec l'ajout d'une fonctionnalité générant un QR code.