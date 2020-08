Vivaldi 3.2 est disponible : quelles sont les nouveautés à retenir ?

Mais ce n'est pas tout, puisqu'en plus de classiques améliorations de sécurité et corrections de bugs à différents étages (barre d'adresses, menus, gestionnaire de notes, synchronisation…), Vivaldi 3.2 apporte son lot d'améliorations supplémentaires.

On relèvera avant tout une nouvelle option pour augmenter encore les possibilités de personnalisation du navigateur, selon ses habitudes et utilisations : il est désormais possible de placer à gauche le bouton de fermeture d'un onglet plutôt qu'à droite. Enfin, les utilisateurs macOS un peu bidouilleurs apprécieront probablement le fait que les versions finales et snapshots du navigateur utiliseront désormais des dossiers et profils séparés.