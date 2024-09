Enfin, Vivaldi dispose dorénavant d'une application native pour les systèmes Windows sous processeur à architecture ARM. Ce type d'ordinateurs devient de plus en plus populaire, particulièrement sur les ultraportables, et il était temps que le navigateur soit officiellement supporté sur ces systèmes.

Les nouveaux PC portables estampillés Copilot+, boostés à l'IA et équipés de puces Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus, font par exemple partie de la famille ARM.