Après des années sans modifications majeures, ce navigateur reposant sur Chromium a enfin mis de côté son design rectangulaire et adopté une nouvelle apparence arrondie incluant des onglets flottants, des icônes embellies et des thèmes plus élégants. Les utilisateurs ont notamment la possibilité de choisir une interface plus ou moins compacte dans les réglages de l'app.