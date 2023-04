Personnalisation, gestion des onglets : ce navigateur met Google Chrome à l'amende avec sa nouvelle version

Tout d'abord, pourtant déjà très avancé dans la gestion de ses onglets, Vivaldi se dote d'un outil plus que bienvenue pour les gérer, baptisé Workspaces. Comme son nom l'indique, un peu comme des bureaux virtuels, celui-ci permet de créer différents espaces (travail, loisirs ou toute autre catégorie de votre choix) dans lesquels ranger ses onglets. Pratique pour séparer ses différentes activités et gagner en tranquillité et en productivité.

Cela passe par une nouvelle icône située en haut à droite de l'interface. Il est bien sûr possible de la supprimer depuis les options si vous n'en avez pas l'utilité. Chaque espace peut se voir assigner un nom et une icône ou un émoji et chacun est évidemment compatible avec les outils liés aux onglets (empilement, juxtaposition…) et à la productivité (raccourcis clavier, souris, chaînes de commandes).