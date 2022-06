Avec Vivaldi 5.3, personnalisez vos barres d'outils au millimètre

Non content de proposer aux utilisateurs de modifier presque le moindre bouton ou menu de son interface, Vivaldi vient aujourd'hui étoffer son système de barres d'outils. Déjà plus ou moins personnalisable, celui-ci est aujourd'hui pleinement modifiable d'un seul clic droit. Concrètement, via un simple menu, il est maintenant possible de glisser-déposer, d'ajouter ou de supprimer des boutons des différentes barres (outils, navigation, état…), et même d'y ajouter des chaînes de commandes.