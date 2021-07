Vivaldi 4.1 : meilleure gestion des onglets et séquences de commandes personnalisées

Un peu plus d'un mois après le déploiement de sa mise à jour majeure 4.0, Vivaldi poursuit aujourd'hui son enrichissement avec la mouture 4.1. Loin d'être mineure, celle-ci vient bien évidemment corriger des bugs et améliorer certains outils (à commencer par les systèmes de calendrier et d'email, toujours en bêta), mais également ajouter quelques nouveautés.