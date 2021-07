Google Maps proposera de vérifier l'affluence dans les transports en commun

Par ailleurs, dans deux villes tests, New York et Sidney, le système est capable de jauger l’affluence à un degré de précision supplémentaire : à l’échelle de chaque voiture de la rame dans le cas d’un métro ou d’un tram. Pour cela, Google s’approvisionne en données directement chez l’exploitant. La firme mentionne une collaboration avec les agences Long Island Rail Road et Transport for New South Wales.