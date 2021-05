Google Maps : bientôt des itinéraires avec moins de freinages pour moins d'accidents ?

Mais surtout, Maps enrichit ses cartes et les rend encore plus dynamiques. La firme de Mountain View signale directement depuis l'application les quartiers ou les zones d'une ville qui sont, en temps réel, particulièrement fréquentés, et donc à éviter si vous souhaitez vous balader plus au calme. Enfin, Google Maps s'adapte à l'heure à laquelle vous ouvrez l'application. En fonction du moment de la journée ou du jour de la semaine, les points d'intérêts comme les restaurants, les boutiques, les cafés ou les musées évolueront sur votre écran d'affichage, pour renforcer l'aspect pratique et service de l'application.