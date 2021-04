La dernière version de Google Earth permet d'avoir une vision du monde de près de 40 ans !

Le géant américain a aussi pu dévoiler cette mise à jour grâce aux données, clichés et expertise de la NASA, des programmes américains et européens Landsat et Copernicus, de l'ESA et de la Commission européenne. Les différentes parties et Google ont affirmé que Google Earth sera mis à jour chaque année, en incluant de nouvelles images satellite, de plus en plus nombreuses et précises avec le temps.