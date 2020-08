Google Maps se met à jour et apporte plus de détails (et de couleurs) à ses cartes

« Google Maps a à sa disposition une imagerie satellite en haute définition pour plus de 98% de la population mondiale », reprend la firme dans son billet. Un atout qu’elle mobilisera prochainement pour améliorer la précision de la cartographie urbaine. Du moins dans certaines grandes villes.

À terme, les utilisateurs se trouvant à Londres, New York ou San Francisco pourront identifier précisément où se trouvent les trottoirs, les passages et les îlots piétons afin d’obtenir une navigation toujours plus précise. Google estime également que ces ajouts rendront Google Maps beaucoup plus sûr à utiliser pour les personnes en situation de handicap.