Il sera très prochainement possible de signaler plus facilement les incidents routiers que vous rencontrez. Que ce soit des travaux, des fermetures de voies, des objets sur la route ou la présence de la police, vous pourrez informer rapidement les autres conducteurs grâce à des icônes plus grandes et plus faciles à atteindre. De quoi utiliser la fonctionnalité de signalement de manière plus sécurisée.